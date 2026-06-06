İsrail askerleri Batı Şeria'da sivil araca ateş açtı: 7 aylık bebek hayatını kaybetti

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail askerlerinin bir ailenin bulunduğu araca ateş açması sonucu 7 aylık Filistinli bir bebek hayatını kaybetti, anne ve babası ise yaralandı.

İsrail'in işgalini sürdürdüğü Batı Şeria'da 7 aylık bir Filistinli bebek İsrailli askerler tarafından öldürüldü. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre dün akşam Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin Tel Rumeida bölgesinde yaşanan olayda, İsrail askerlerinin açtığı silah ateşi sonucunda Sam Fahd Ebu Haikal adlı 7 aylık bebek hayatını kaybederken, ebeveynleri ise yaralandı.

Bakanlık, bebeğin olay yerinde hayatını kaybettiğini, ebeveynlerin durumunun ise orta derecede olduğunu bildirdi.

Bebeğin büyükannesi olaya ilişkin açıklamasında, ailenin bölgedeki 17 numaralı kontrol noktası yakınlarında araçla seyir halindeyken uzakta İsrail askeri araçları ve askerlerini gördüğünü, bunun üzerine aracı durdurduklarını söyledi. Büyükanne, kısa süre sonra araçlarına doğru ateş açıldığını ve ilk etapta bunun uyarı ateşi olduğunu düşündüklerini ifade etti.

"Bebeği öldüren mermi annesinin yanağına saplandı"

Büyükanne, torununa isabet eden merminin bebeğin yüzünden girip başını katettikten sonra annesinin yanağına saplandığını söyledi. Merminin ayrıca babanın parmağını sıyırdığını aktaran büyükanne, annenin hastanede tedavi altında olduğunu kaydetti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise bölgedeki askerlerin kendilerine doğru hızla yaklaşan bir aracı tespit ettiği iddia edildi. Bunun üzerine bir askerin ateş açması sonucunda 3 kişinin yaralandığı öne sürülürken, ilk incelemelerde yaralananların "olayla ilgisi bulunmayan siviller" olduğunun tespit edildiği belirtildi. Ordu, olayın inceleme altında olduğunu ve elde edilen delillerin ilgili makamlara sunulacağını bildirdi. - EL HALİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı