Bataklığa Saplanan İnek Kurtarıldı
Ardahan'da bataklığa saplanan bir inek, AFAD ekiplerinin 1 saatlik çabasıyla kurtarıldı ve sahibiyle buluşturuldu.
Bataklığa saplanan inek böyle kurtarıldı
ARDAHAN - Ardahan'da bataklığa saplanan inek, 1 saatlik mücadelenin ardından kurtarıldı.
Ardahan merkeze bağlı Büyük sütlüce köyünde meraya otlatılmaya bırakılan ineklerden 1'i bataklığa saplandı. İneğin çamurda saplandığını gören köylüler, 112 Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Bölgeye giden AFAD ekipleri halat yardımıyla hayvanı saplandığı çamurdan kurtardı.
AFAD ekipleri tarafından bataklıktan çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - 3.Sayfa