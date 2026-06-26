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Başsavcı Kılıç'a özel öğrencilerden duygulandıran veda

Başsavcı Kılıç'a özel öğrencilerden duygulandıran veda
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Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ın Yargıtay'a atanması üzerine özel sporcular sürpriz bir veda ziyareti gerçekleştirdi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada sporcular, Kılıç'a çiçek takdim ederek başarı diledi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ın Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atanmasının ardından, özel sporcuların gerçekleştirdiği sürpriz veda ziyareti duygusal anlara sahne oldu.

İlkadım Halk Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim gören şampiyon özel sporcular, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ın yeni görevine uğurlanması için anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Down sendromlu, mental ve otizmli 34 sporcuyu temsilen üç öğrenciyle birlikte ziyarete katılan Özel Sporcular Atletizm ve Masa Tenisi Antrenörü Şükran Ergün, Kılıç'ın her zaman sporcuların yanında olduğunu belirterek, "Değerli Başsavcımız çocuklarımızın manevi babasıdır. Samsun'daki tüm organizasyonlarda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Desteğini ve sevgisini her zaman hissettik" ifadelerini kullandı.

Ziyarette özel öğrenciler, Kılıç'a çiçek takdim ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Mehmet Sabri Kılıç öğrencilerle yakından ilgilenip sohbet etti.

Ziyarete öğrencilerin aileleri de katılarak bu anlamlı vedaya eşlik etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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