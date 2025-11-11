Başsavcı, Rüşvet İddialarını Açıkladı

Başsavcı Akın Gürlek, "Mehmet Pehlivan örgüt üyesi olarak sorumlu. İl başkanlığı alım sürecinde paraların bağış olduğunu iddia ettiler biz rüşvet olduğunu tespit ettik. Önemli bir dosya bir an önce neticeye kavuşması lazım. Bu bizim temennimiz" - İSTANBUL