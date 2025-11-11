Başsavcı, Rüşvet İddialarını Açıkladı
İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek, Mehmet Pehlivan'ın örgüt üyesi olduğunu ve il başkanlığı alım sürecinde rüşvet tespit ettiklerini duyurdu. Dosyanın bir an önce sonuçlanmasını umuyorlar.
Başsavcı Akın Gürlek, "Mehmet Pehlivan örgüt üyesi olarak sorumlu. İl başkanlığı alım sürecinde paraların bağış olduğunu iddia ettiler biz rüşvet olduğunu tespit ettik. Önemli bir dosya bir an önce neticeye kavuşması lazım. Bu bizim temennimiz" - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa