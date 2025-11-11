Başsavcı Gürlek: İmamoğlu Organize Suç Örgütü Yöneticisi
Başsavcı Akın Gürlek, hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu'nun organize suç örgütünün yöneticisi olduğu ve bu nedenle diğer üyelerin suçlarından sorumlu tutulduğunu açıkladı.
Başsavcı Akın Gürlek, "İddianamenin giriş bölümünde suç örgütünün yapılanmasını veşemasını anlattık. 6 tane örgüt yöneticisi var. Dijitallerin büyük çoğunluğu çözüldü. Ekrem İmamoğlu örgüt yöneticisi olduğu için diğer kişilerin suçlarından da sorumlu tutuluyor." - İSTANBUL
