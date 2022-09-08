Başsavcı Dönmez Başkanlığında Ceza İnfaz Kurumları Koordinasyon toplantısı 3. Sayfa Haberleri Muğla Ceza İnfaz Kurumları Koordinasyon toplantısında hükümlü ve tutukluların sevk ve nakilleri ile sağlık hizmetleri yürütülmesi konuları ele alındı. Muğla Ceza İnfaz Kurumları Koordinasyon toplantısında hükümlü ve tutukluların sevk ve nakilleri ile sağlık hizmetleri yürütülmesi konuları ele alındı. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez Başkanlığında gerçekleştirilen Ceza İnfaz Kurumları Koordinasyon toplantısı Muğla İl Jandarma Komutanlığı hizmet binasında yapılırken, kurul toplantısında, ceza infaz kurumlarının yönetimi, hükümlü ve tutukluların sevk ve nakilleri ile sağlık hizmetlerinin düzenli yürütülmesi konularının ele alındığı açıklandı. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Necip Topuz 2 Muğla 3. Sayfa Haberler

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