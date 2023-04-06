Başörtülü kadınlara hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de başörtülü kadınlara hakaretler ettiği görüntü ortaya çıkan kadın, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yürüyen başörtülü kadınlara hakaret eden ve sözlü saldırıda bulunan Ayfer E., bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt edildi. Video sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Videonun yayılmasıyla Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmaların ardından gözaltına alınan Ayfer E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliye kapısında kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Kadınlara neden hakaret ettiniz?" sorusuna Ayfer E., alakasız bir şekilde "Erkek beni taciz etti. Taciz etti beni. Videoyu çeken erkek cinsel saldırıda bulundu" cevabını verdi. - ESKİŞEHİR