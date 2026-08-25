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Ankara'da İki Ayrı Araç Yangını

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Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bir servis minibisi Yenimahalle ilçesinde ise bir otomobil yandı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir servis minibisi Yenimahalle ilçesinde ise bir otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre, Elmadağ iilçesinde Ankara -Kırıkkale yolu Kayadibi mevkiinde br serviis minibüsü bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Alevlere teslim olan minibüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu can kaybı yaşanmazken minibüs kullanılmaz hale geldi. Yenimahalle ilçesi Jandarma Kavşağı'nda ise hareket halindeki bir otomobil yanmaya başladı. Sürücü tarafından park edilen otomobildeki yangın itfaye tarafından söndürüldü. Her iki yangın ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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