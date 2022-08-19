Başkent'te yol kenarında erkek cesedi bulundu
Ankara'da yol kenarında bir erkek cesedi bulundu.
Ankara'da yol kenarında bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda yol kenarında hareketsiz yatan şahsı gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol kenarında bir erkek cesediyle karşılaştı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri bulunan 30-40 yaşlarındaki şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, şahsın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa