Başkent'te trafik kazası: 2'si ağır 5 yaralı - Haberler

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde D750 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kızılcahamam D750 karayolunda meydana geldi. Ankara istikametinden Kızılcahamam istikametine gitmekte olan 06 CNZ 263 plakalı otomobil, Çeltikçi kavşağında U dönüşü yapmakta olan 74 AA 630 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucunda savrulan 06 CNZ 263 plakalı otomobildeki 3 kişi hafif yaralanırken,

diğer aracın sürücüsü ve yolcu otomobil içerisinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası bulundukları yerden çıkarıldı. Kaza yerine gelen ambulanslarla yaralılar Kızılcahamam Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa