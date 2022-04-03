Başkent'te şiddetli fırtına...Ağaçlar ve tabelalar devrildi, vatandaşlar zor anlar yaşadı

ANKARA - Ankara genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, özellikle batı ve güneybatı ilçelerde yer yer fırtınaya dönüştü. Polatlı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ise vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde gün içerisinde başlayan şiddetli rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli fırtınanın etkisi ile ilçede yer alan bazı ağaçlar devrilirken, bazı tabelalar ise yerlerinden söküldü. Öte yandan Ankara Valiliği 1 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 2 Nisan Cumartesi günü güney ve güneybatı yönlerden rüzgarın kuvvetli, 3 Nisan Pazar günü de batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın rüzgar ve fırtına sebebiyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları mağduriyetler yaşanmaması açısından önem arz etmektedir" ifadelerini kullanarak vatandaşları uyarmıştı.