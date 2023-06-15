Başkent'te otobüs kazası araç kamerasına yansıdı

ANKARA Başkent'te özel halk otobüsü ile EGO otobüsünün kazası araç kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, trafik lambalarında bekleyen özel halk otobüsü ve otomobil yeşil ışık yanmasıyla birlikte harekete geçince kırmızı ışıkta geçen EGO otobüsüne çarptı. Kazada araçlarda bulunan bazı yolcular hafif yaralandı. Kaza anı ise bir araç kamerasına yansıdı.