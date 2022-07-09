Başkent'te kurbanlıklar firarda Başkent'te kurbanlıklar firardaANKARA Ankara'da kesilmekten kaçan kurbanlıklarla sahipleri arasında kovalamaca yaşandı. Başkent'te kurbanlıklar firarda ANKARA Ankara'da kesilmekten kaçan kurbanlıklarla sahipleri arasında kovalamaca yaşandı. Ankara'nın Mamak ve Keçiören ilçelerinden kesilmeye giderken sahiplerinin ellerinden kaçan danalar sokaklarda boy gösterdi. Vatandaşlar sokaklarda dolaşan yer yer de tehlike oluşturan kurbanlıkları cep telefonu ile görüntüledi. İhlas Haber Ajansı / Mithat Tibre - 3. Sayfa Ankara 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Başkent'te kurbanlıklar firarda - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.