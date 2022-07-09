Başkent'te kurbanlıklar firarda
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkent'te kurbanlıklar firardaANKARA Ankara'da kesilmekten kaçan kurbanlıklarla sahipleri arasında kovalamaca yaşandı.
Başkent'te kurbanlıklar firarda
ANKARA Ankara'da kesilmekten kaçan kurbanlıklarla sahipleri arasında kovalamaca yaşandı.
Ankara'nın Mamak ve Keçiören ilçelerinden kesilmeye giderken sahiplerinin ellerinden kaçan danalar sokaklarda boy gösterdi. Vatandaşlar sokaklarda dolaşan yer yer de tehlike oluşturan kurbanlıkları cep telefonu ile görüntüledi.
İhlas Haber Ajansı / Mithat Tibre - 3. Sayfa