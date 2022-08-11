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Başkent'te iki katlı ahşap ev alev alev yandı

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Başkent'te iki katlı ahşap ev alev alev yandıANKARA Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 2 katlı ahşap bir evde yangın meydana geldi.

Başkent'te iki katlı ahşap ev alev alev yandı

ANKARA Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 2 katlı ahşap bir evde yangın meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam ilçesi Hıdırılar Mahallesi Turgutlar sokakta bulunan ve Ünal Balaban'a ait olduğu belirtilen 2 katlı evde sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı. Yangın İtfaiye ekiplerinin gelmesi ile söndürülerek kontrol altına alından. Çıkan yangında 2 katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi evde maddi hasar meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı / Mithat Tibre - 3. Sayfa

Kızılcahamam Ankara 3. Sayfa Haberler

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