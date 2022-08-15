Başkentte etkili olan fırtına bir ağacı yerinden söktü Başkentte etkili olan fırtına bir ağacı yerinden söktü Ankara'da öğlen saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak bir ağacı yerinden söktü. Başkentte etkili olan fırtına bir ağacı yerinden söktü ANKARA - Ankara'da öğlen saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak bir ağacı yerinden söktü. Gövde kısmından kopan ağacın yola devrilmesi sebebiyle trafikte zor anlar yaşandı. Çankaya ilçesi İncek Bulvarı'nda yol kenarında bulunan bir ağaç, şiddetli fırtınaya dayanamayarak devrildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, ortadan ayrılarak ikiye bölünen ağacın yola devrilmesi sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / İbrahim Çakmak 3. Sayfa Güncel Haberler

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