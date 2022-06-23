Başkent'te ahşap bina alev topuna döndü
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkent'te ahşap bina alev topuna döndü Ankara'nın Altındağ ilçesinde ahşap bina göğe yükselen alevlerle yandı.
Başkent'te ahşap bina alev topuna döndü
ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde ahşap bina göğe yükselen alevlerle yandı.
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Ulus semtinde eski ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken bina kullanılmaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı / Mithat Tibre - 3. Sayfa