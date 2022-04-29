Başkan Hatif Çadırcı çocuklarla bir araya geldi

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, çocuklarla zaman geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, Ramazan ayı boyunca beldede bulunan okul ve Kur'an kurslarını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla uzun süre sohbet eden Çadırcı, hediyelerle onları mutlu etti.

Çocuklar arasında Başkan abi diye anıldığını ifade eden Hatif Çadırcı,"Çocuklar bizim geleceğimiz, umudumuz, yaptığımız her şeyi çocuklarımız içindir. Onların bulunduğu ortamda bulunmaktan, onlarla konuşmaktan onların güzel fikir ve düşüncelerini almaktan son derece mutluyum. Beldede okullarımızı Kur'an kurslarımız ve camide okuyan öğrencilerimizle Ramazan ayı boyunca bazen iftar yaptık bazen onların küçük oyunlarına katıldık. Onlara dinleme cihetine gittik çocuklarla konuşmak onları yarına hazırlamak onların da birer birey olduğunu bilmek çok önemlidir. Özellikle konuşulmayan, ötekileştirilen, değersiz görülen çocukların maalesef bağımlılık yapıcı madde ve davranışlara mahkum olduğunu görebiliyoruz. O yüzden bütün ailelerimizden ricamız çocuklarınızı dinleyin çocuklarınızla konuş diyoruz. Onların sevgisine layık olmak dünyada en mutlu kazançtır" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa