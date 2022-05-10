Başkan Çam'dan çadırı yanan mevsimlik tarım işçilerine ziyaret - Haberler

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Başkan Çam'dan çadırı yanan mevsimlik tarım işçilerine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkan Çam'dan çadırı yanan mevsimlik tarım işçilerine ziyaret

Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, geçen hafta çadırı ve aracı yanan mevsimlik tarım işçisi aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, geçen hafta çadırı ve aracı yanan mevsimlik tarım işçisi aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Olay, Sarıcakaya ilçesine bağlı Beyköy Mahallesi'nde geçen hafta meydana gelmişti. Mevsimlik tarım işçisi Musa Yılmaz'ın çadırında, elektrik kontağından çıkan yangında çadır ve park halinde bulunan kamyonet kullanılamaz hale gelmişti. Olayda yaralanan Musa Yılmaz ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, yangının yaşandığı alana giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Mevsimlik tarım işçisi aileyle bir araya gelen Çam, olay yerinde de incelemeler yaptı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hüseyin Çam, Sarıcakaya, Eskişehir, Tarım, 3. Sayfa, Haberler

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