Başkan Altınsoy: 'İlk günkü aşkla çalışıyoruz'

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek "Durmadan, yorulmadan ilk günkü aşkla çalışmaya, her daim milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti teşkilat mensupları ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, talep ve istekleri dinlediği esnaflara, hayırlı işler temennisinde bulundu. AK Parti olarak her fırsatta esnaf ve halk ile bir arada olmaya gayret ettiklerini dile getiren İl Başkanı Altınsoy, "AK Parti'nin iktidarındaki artan başarı ivmesinin altında yapılan hizmetlerle birlikte sahada yapılan çalışmalar yatmaktadır. Halkın arasında, halkla birlikte hem Türkiye'nin emin adımlarla hem 2023 hedeflerine ilerlemesini amaçlıyor, hem de halkın taleplerini kendilerinden dinliyor, sıkıntılarını yerinde tespit etme imkanımız oluyor. Bugünde teşkilat mensuplarımız ile gün boyunca çeşitli ziyaretlerde bulunduk, esnaflarımız ve vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımıza dua ve desteklerini sunan, samimi muhabbetleri, ilgileri ve güler yüzleri ile bizleri ağırlayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AK Parti'nin halkın teveccühü sayesinde bugünlere geldiğini anlatan Altınsoy, "Halkımızın bu teveccühü bizlere enerji veriyor. Bizlerde AK Parti'nin temsilcileri olarak halkımızın bu teveccühüne layık olmaya gayret gösteriyoruz. Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en fazla hizmetini AK Parti döneminde aldı. Yine Türkiye AK Parti, Cumhur İttifakımız ile birlikte günü kurtaran bir ülke olmaktan çıkarak geleceği planlayan, çevresindeki ülkelerin gündemlerini belirleyen bir ülke konumuna geldi. 2023 hedeflerimize hemşerilerimizden aldığımız destekle, Cumhur İttifakımız ile bir ve beraber yürümeye devam ediyoruz. Biz Aksaray için Türkiye için ilk günkü aşkla çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. En büyük gücümüz milletimizden aldığımız destek. Büyük Türkiye hedeflerimize de bu büyük destekle ulaşacağız" ifadelerini kullandı. - AKSARAY