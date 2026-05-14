Van'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde, otomobilin yoldan çıkarak kaza yapması sonucu 1 kadın hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Gedikbaşı mevkisinde meydana geldi. Van istikametine giden 59 YD 323 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada 1 kadın hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yapan araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı