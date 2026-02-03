Başkale'de 20 kilo 250 gram toz esrar maddesi ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 20 kilo 250 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müşterek olarak yapılan faaliyette Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Nenehatun mezrası kırsalında 20 kilo 250 gram toz esrar maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmış ve adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN