Başkale'de 20 kilo 250 gram toz esrar maddesi ele geçirildi

Güncelleme:
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 20 kilo 250 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda, uyuşturucu madde muhafaza altına alındı ve adli işlemlere başlandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müşterek olarak yapılan faaliyette Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Nenehatun mezrası kırsalında 20 kilo 250 gram toz esrar maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmış ve adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
