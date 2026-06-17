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Kocaeli'de direğe çarpan otomobile arkadan gelen başka bir araç çarptı: 1 ölü

Kocaeli'de direğe çarpan otomobile arkadan gelen başka bir araç çarptı: 1 ölü
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkan otomobile arkadan çarpan başka bir araç, 19 yaşındaki sürücü Ali Kaplan'ın ölümüne yol açtı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak direğe çarpan otomobile, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Başiskele ilçesi Kullar Doğantepe Cumhuriyet Caddesi'nde seyreden Ali Kaplan (19) idaresindeki 41 NT 591 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Bu sırada arkadan gelen Y.E.Ç. (22) yönetimindeki 41 BEN 564 plakalı otomobil de duramayarak kaza yapan araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Ali Kaplan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaplan, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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