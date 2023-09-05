Tokat'ın Erbaa ilçesinde Tuncay Erdoğar isimli şahsın başına taşla vurularak öldürülmesi olayında bir kişi gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan inceleme sonucunda cinayete işlediği düşünülen C.Ş. isimli şüpheli sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Başına taşla vurularak öldürülmüştü, 1 kişi gözaltına alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Tuncay Erdoğar isimli şahsın başına taşla vurularak öldürülmesi olayında bir kişi gözaltına alındı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde Tuncay Erdoğar isimli şahsın başına taşla vurularak öldürülmesi olayında bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olay dün gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Eski hastane bahçesinde bulunan kafeteryanın arkasında vatandaşlar bir ceset buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahsın kafasına taşla aldığı darbeler sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ağabeyi tarafından teşhis edilen Tuncay Erdoğar'ın cesedi olay yerinde yapılan inlemenin ardından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu cinayete işlediği düşünülen C.Ş. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi. Sağlık kontrolünden sonra şüpheli şahıs ifadesi alınmak üzere Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.