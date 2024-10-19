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Başıboş Köpekler Yüksekova'da Tavukları Telef Etti

Başıboş Köpekler Yüksekova'da Tavukları Telef Etti
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bedensel engelli Mehmet Salih Baykal'ın kümesteki 10 tavuğu, bahçelerine giren başıboş köpekler tarafından telef edildi. Baykal, yetkililere çağrıda bulunarak bu sorunun yıllardır devam ettiğini belirtti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bedensel engelli Mehmet Salih Baykal isimli vatandaşın kümesine giren başıboş köpekler, 10 tavuğu telef etti.

Yüksekova'da son dönemlerde sayıları artan başıboş köpekler, vatandaşları tedirgin ediyor. İlçeye bağlı Güngör Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Salih Baykal isimli engelli vatandaşın bahçesine giren başıboş köpekler, kümesteki 10 tavuğu telef etti.

Sabah saatlerinde bahçeye inen Baykal ailesi, yaşanan manzara karşısında şaşkına döndüklerini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Başıboş köpekler nedeniyle çocuklarını okula göndermeye korktuklarını vurgulayan Mehmet Salih Baykal isimli vatandaş, "İki yıldır köpekler tavuklarıma zarar veriyor. Başıboş köpekler kümesime girerek 10 tavuğumu telef etti. Yani her sene aynı sıkıntıyı yaşıyorum. Ben zaten yüzde 92 bedensel engelliyim. Bu halimle nasıl gelip tavukları kurtarırım. Artık yetkililer bir çare bulsunlar. Köpekler saldıracak diye artık çocuklarımızı okula göndermeye korkuyoruz. Maddi durumum zaten iyi değil. Bir de böyle olayların olması bizi üzüyor. Bir çare bulunsun bu köpeklere" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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