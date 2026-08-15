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Başıboş atlar trafikte araçlarla yarıştı

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Bursa’nın İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu üzerinde başıboş iki at, yoğun trafikte araçlarla adeta yarıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu üzerinde başıboş iki at, yoğun trafikte araçlarla adeta yarıştı. Tehlikeli anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl-Bursa karayoluna çıkan iki başıboş at, sürücülere zor anlar yaşattı. Trafiğin arasında dört nala koşan atlar, adeta araçlarla yarışırken, karayolu bir anda hipodroma döndü. Olay, İnegöl-Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, başıboş bırakılan iki at karayoluna çıktı. Yoğun trafik içerisinde ilerleyen atlar, bir süre araçlarla aynı yönde koştu. Atların bir anda yola çıkması üzerine sürücüler hayret ederken, muhtemel bir kazanın önüne geçmek için dikkatli hareket etti. Bazı sürücüler hızlarını düşürerek atlara çarpmamak için manevra yapmak zorunda kaldı.

Yol hipodroma döndü

Dört nala koşan atların araçların arasında ilerlediği anlar, çevrede bulunan sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde atların karayolunda araçlarla adeta yarıştığı görüldü. Başıboş hayvanların yoğun kullanılan karayoluna çıkması, hem sürücüler hem de hayvanlar açısından ciddi tehlike oluşturdu. Muhtemel bir kazanın yaşanmaması ise teselli oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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