Başakşehir Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Bulvarı’nda su borusu patladı. Tonlarca su yola ve çevreye akarken, patlamanın etkisiyle ortalık adeta göle döndü. Caddede su engeliyle karşılaşan araçların ise geri döndüğü görüldü.
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Başakşehir Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Bulvarı’nda su borusu patladı.
Başakşehir Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Bulvarı'nda su borusu patladı. Tonlarca su yola ve çevreye akarken, patlamanın etkisiyle ortalık adeta göle döndü. Caddede su engeliyle karşılaşan araçların ise geri döndüğü görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı