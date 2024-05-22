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İSTEKS Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

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Başakşehir İkitelli organize sanayi bölgesinde bulunan İSTEKS Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Başakşehir İkitelli organize sanayi bölgesinde bulunan İSTEKS Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başakşehir İkitelli İtfaiye İstanbul 3.Sayfa Haberler

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