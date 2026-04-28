Başakşehir'deki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Başakşehir'de, alacak-verecek meselesi nedeniyle iki kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Olaya karışan bir kişi yakalanırken, güvenlik kamerasında, pusu kurulduğunu fark eden bir şüphelinin silahını çekerek ateş açtığı anlar yer aldı.

Olay, 25 Nisan Cumartesi günü İstanbul'un Başakşehir ilçesi Bahçeşehir Mahallesi 2. Kısım Kamelya Sokak üzerinde meydana gelmiş, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili yeni ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, Fahri Ç. isimli şahsın koşarak olay yerine geldiği, burada kendisine pusu kuran kişileri fark ettiği ve belindeki silahı çıkararak ateş açtığı anlar yer aldı.

Öte yandan olay sonrası kaçan Fahri Ç.'nin Tekirdağ yolu üzerinde polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi. Şahsın üzerinde yapılan aramada silah ve mermiler ele geçirildi. - İSTANBUL

