Başakşehir'de zincirleme kaza: Yaralılar var

Kaza, saat 20.00 sıralarında Başakşehir Mahmutbey Yolu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İlk bilgilere göre, yaralıların olduğu trafik kazasına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipleri yaralılara ve olaya müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL