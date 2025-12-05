Haberler

Başakşehir'de zincirleme kaza: Yaralılar var

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başakşehir'de çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Başakşehir'de, çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İlk bilgilere göre, kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Başakşehir Mahmutbey Yolu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İlk bilgilere göre, yaralıların olduğu trafik kazasına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipleri yaralılara ve olaya müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 6 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 6 ölü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır

Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır

Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Venezuela'da ABD'nin terör örgütü ilan ettiği suç çeteleri yenilgiye uğratıldı

ABD terör örgütü ilan etmişti! Yenilgiye uğratıldılar
Galatasaraylı taraftarlar 3-2 kazanılan maçta yıldız oyuncuyu ıslıkladı

Sabırları taştı! Galatasaraylı taraftarlardan yıldız isme büyük tepki
Trump kazan kaldırdı! NATO'ya 2027'ye kadar süre verdi, çekilmekle tehdit etti

Trump kazan kaldırdı! NATO'ya süre verdi, çekilmekle tehdit etti
Yurt dışından aldıkları tozla maske yaptılar, bin pişman oldular

Yurt dışından aldıkları tozla maske yaptılar, bin pişman oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?

17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.