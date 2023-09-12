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Başakşehir'de Trafikte Makas Atan Sürücülere Ceza

3. Sayfa Haberleri

Başakşehir'de trafikte makas atarak ilerleyen iki sürücü, cep telefonu ile kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonucu polis ekipleri tarafından tespit edildi. Sürücülere toplamda 4 bin 597 lira ceza kesildi ve adli işlem başlatıldı.

BAŞAKŞEHİR'de trafikte makas atarak ilerleyen iki sürücü bir süre sonra tartışmaya başladı. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınırken polis ekipleri iki sürücüye toplam 4 bin 597 lira ceza kesti.

Başakşehir'de iki sürücü, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde tartışarak otomobilleriyle tehlikeli şekilde şerit değiştirdi. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Bir süre birbirini takip ederek makas atmaya devam eden sürücüler, daha sonra araçlarından inerek tartışmaya başladı. İkiliyi çevredekiler ayırdı. Sürücülerin o anları sosyal medyada paylaşılınca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda araç sürücülerinin H.C.Ç. ve S.Ç. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücülere; saygısızca araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek, sağa dönüş hatası, film cam maddelerinden olmak üzere toplamda 4 bin 597 lira idari ceza kesildi. Ayrıca sürücüler hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

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