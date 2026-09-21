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Başakşehir'de silahlı kavgada yaralı sayısı 3'e yükseldi, 1 kişi gözaltına alındı

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Başakşehir'de parkta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralı sayısı 3'e yükseldi. Tarafların Fatih'te komşu esnaf olduğu ve olayın alt kata su akması nedeniyle çıktığı öğrenilirken, polis 1 kişiyi gözaltına aldı.

Başakşehir'de parkta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralı sayısı 3'e yükselirken, tarafların Fatih'te komşu esnaf oldukları ve alt kata su akması nedeniyle olayın çıktığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'ndeki Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Fatih ilçesinde iş yerlerinden komşu olan ve iş yerinin üst katından alta su akması nedeniyle iki kişi arasında telefonda tartışma yaşandı. S.A. (64), M.A. (51) ve İ.A. (42), tartışmanın ardından M.G. (51) ile Başakşehir'de buluştu. Buluşmada büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada M.G., yanındaki silahla S.A. ve M.A.'ya ateş ederek yaraladı. M.A. ve İ.A., M.G.'nin elindeki silahı alarak, silahın kabzasıyla onu darbetti. İhbar üzerine polis ve sağlık görevlileri olay yerine sevk edildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavileri devam S.A. ve M.A.'nın hayati tehlikesi bulunmazken, M.G.'nın ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, incelemelerinin ardından olaya karışan İ.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. İ.A., yakalanarak gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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