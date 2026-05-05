Başakşehir'de restoranda yiyip içtiler, ödemeden kaçtılar

Başakşehir'de iki kişi, restoranda yemek yedikten sonra hesabı ödemeden kaçtı. Şahısların çıkarken ayranı da yanlarına almaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Çevre Sanayi Sitesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerine gelen iki kişi kanat ve içecek siparişi verdi. Yemeklerini yiyen şahıslar, ardından yaklaşık 900 TL tutan hesabı ödemeden iş yerinden ayrıldı. Şahısların çıkarken sipariş ettikleri ayranı da yanlarına aldığı görüldü.

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde şahısların yemek yediği ve ardından ödeme yapmadan hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.

"'Kart arabada deyip gittiler"

İşletmeci Oğuz Kılıç, "Olay öğle saatlerinde oldu, siparişlerini ben aldım. İki porsiyon kanat söylediler, bir tanesi 'sulu olsun' diye özellikle belirtti. Litrelik ayran da aldılar. Hatta kendi aralarında espri yapıyorlardı. Hesap geldiğinde 'kart arabada' dediler, çıkıp gittiler ve bir daha geri dönmediler. Daha önce de gelmişlerdi, böyle bir şey beklemiyorduk. Motorla peşlerinden gitmeye çalıştık ama yakalayamadık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı