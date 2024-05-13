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Başakşehir'de plakası kapalı motosiklet sürücüsü akrobasi hareketleri yapıyor

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Başakşehir Başak Mahallesi'nde plakası kapalı bir şekilde motosiklet kullanarak akrobasi hareketleri yapan sürücü, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün tek teker üzerinde ilerlediği ve trafikte akrobasi hareketleri yaptığı görülüyor.

Başakşehir'de plakası kapalı bir şekilde motosiklet kullanarak akrobasi hareketler yapan sürücü kamerada.

Başakşehir Başak Mahallesi Mimar Kemalettin bulvarı üzerinde hafta sonu çekilen görüntü yürekleri ağza getirdi. Görüntülerde yan yana ilerleyen iki motosiklet sürücüsünden birisinin tek teker üzerinden ilerlediği görülüyor. Sürücünün plakası dahi olmayan motosikletle akan trafikte akrobasi hareketleri yapıldığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Motosiklet Başakşehir Güvenlik Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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