Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın

Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın
Güncelleme:
Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil yardım ekibi sevk edildi, yangına müdahale ediliyor.

Başakşehir'de Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı bir iş yerinde yangın çıktı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı kaporta ve yedek parça üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede tüm iş yerini sardı. Yangında yaralı veya can kaybı bilgisi henüz verilmezken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
