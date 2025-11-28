Haberler

Başakşehir'de Ortaokul Öğrencileri Kantin Yüzünden Zehirlendi

Güncelleme:
Başakşehir'de bir ortaokulda kantinden yiyecek alan yaklaşık 30 öğrenci, zehirlenme şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Gözaltına alınan kantin işletmecileri ile ilgili inceleme devam ediyor.

Başakşehir'de bir ortaokulda kantinden yiyecek ve içecek alan yaklaşık 30 öğrenci, zehirlenme iddiasıyla hastaneye başvurdu. Çocuklar tedavi altına alınırken, kantini işleten karı koca gözaltına alındı.

Başakşehir'de bulunan bir ortaokulda öğrenciler, kantinden aldıkları yiyecek ve içecekleri tükettikten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşamaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine okula çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Aynı rahatsızlıktan şikayet eden yaklaşık 30 öğrenci, ilk müdahalenin ardından sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, okul kantinini işleten karı ve kocayı gözaltına aldı. Kantinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu öğrenildi.

Doğan Başak adlı veli, "Zehirlenme vakası saat 15.00 sıralarında başlamış. Bize bilgi saat 18.00 sıralarında geldi. Çocukların çoğu yedikleri gıdalardan zehirlendi. Farklı farklı şeylerden çocuklar zehirlenmiş. Çocuklar şu anda yeni yeni kendilerine geliyorlar" dedi.

"Döner, köfte gibi şeyler yediklerini söylediler"

Çocuğu rahatsızlanan başka bir veli Oğuz Ateş de, "Çiğ köfte yemişler, saat 15.00-15.30 gibi buraya geldik. Doktorumuz bizimle ilgilendi. Gerekli kan testlerini verdik. Daha sonrasında başka çocuklar da gelmeye başladı. Çocuklara sorduğumda döner, köfte gibi şeyler yediklerini söylediler. Kaymakam bey geldi, ona da söyledik, durumu aktardık. O da konuyla ilgilendiğini söylediler. Takip ediyorlar. Konunun takipçisi olacağız" dedi.

Hayati tehlikesi olmayan öğrencilerin tedavilerine devam ediliyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL



