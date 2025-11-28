Başakşehir'de Okul Kantininde Zehirlenme Vakası

Başakşehir'de, okul kantininde yemek yedikten sonra rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ndeki bir ortaokulun kantininde yiyecek alan öğrenciler, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle okul idaresine başvurdu. İhbar üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahalenin ardından öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin tedavilerine devam ediliyor. - İSTANBUL