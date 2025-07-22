Başakşehir'de Konutlara Yakın Çalılık Alanda Yangın Çıktı

Başakşehir'de Konutlara Yakın Çalılık Alanda Yangın Çıktı
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İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'ndeki çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

İstanbul Başakşehir'de konutlara yakın bir çalılık alanda yangın çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.15 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan çalılık alanda meydana geldi. Konutların hemen yakınında dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler sıcak havanın ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın çevredeki yapı ve yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangının çıktığı nokta ve alevler dronla havadan da görüntülendi. Olay yerinde soğutma çalışmaları devam ederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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