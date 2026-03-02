Haberler

Başakşehir'de düğün konvoyu trafiği tehlikeye attı

Güncelleme:
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde düğün konvoyu yapan sürücüler, trafikte tehlikeli hareketlerde bulunarak güvenliği tehlikeye attı. Görüntülerde yapılan hatalı şerit ihlalleri ve trafiği olumsuz etkileyen manevralar dikkat çekti.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde düğün konvoyu yapan bir grup sürücünün trafikte tehlikeli hareketler yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Başakşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde seyir halindeki bir düğün konvoyundaki bazı araç sürücüleri zaman zaman tehlikeli manevralar yaptı. Trafiği yavaşlatan ve diğer sürücülerin ilerleyişini olumsuz etkileyen konvoy, hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. O anlar seyir halindeki bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, konvoy halinde ilerleyen araçların hatalı şerit ihlalleri yaptığı ve trafiğin akışını bozduğu anlar dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
