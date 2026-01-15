Haberler

Başakşehir'de İETT Otobüsü Kazası: Çok Sayıda Yaralı Var

Güncelleme:
İstanbul Başakşehir Fenertepe Yolu Habipler istikametinde meydana gelen kazada, 3 İETT otobüsü çarpıştı. Çok sayıda yaralının olduğu bildiriliyor. Olay yerine acil müdahale ekipleri geldi ve yaralıların kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Kaza ile ilgili detaylar henüz netlik kazanmadı.

Başakşehir Fenertepe Yolu Habipler istikametinde 3 İETT otobüsünün karıştığı bir kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralıların olduğu öğrenilirken kazaya müdahale devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
