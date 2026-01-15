Başakşehir'de İETT Otobüsü Kazası: Çok Sayıda Yaralı Var
İstanbul Başakşehir Fenertepe Yolu Habipler istikametinde meydana gelen kazada, 3 İETT otobüsü çarpıştı. Çok sayıda yaralının olduğu bildiriliyor. Olay yerine acil müdahale ekipleri geldi ve yaralıların kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Kaza ile ilgili detaylar henüz netlik kazanmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa