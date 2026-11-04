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Bartın Ulus'ta 6 saat arayla iki yangında binlerce saman balyası ve ahşap ev yandı

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Bartın Ulus'ta 6 saat arayla iki yangında binlerce saman balyası ve ahşap ev yandı Haber Videosunu İzle
Bartın Ulus'ta 6 saat arayla iki yangında binlerce saman balyası ve ahşap ev yandı
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Bartın'ın Ulus ilçesinde 6 saat arayla çıkan iki yangında Çerde köyündeki samanlıkta binlerce balya kül olurken Gökpınar köyündeki 2 katlı ahşap ev yandı. Samanlık yangınının bacadan, ahşap evdeki yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor; nedenler araştırılıyor.

Bartın'ın Ulus ilçesinde 6 saat arayla çıkan iki yangın korkuya neden olurken, yangınlarda binlerce saman balyası ve ahşap ev yandı.

Ulus ilçesine bağlı Çerde köyünde gece saat 04.00 sıralarında 3 katlı bir binanın bodrum katındaki samanlıkta çıkan ve sabaha kadar devam eden yangında binlerce saman balyası kül oldu. Alevlerin kontrol altına alındığı saat 10.00 sıralarında ise Gökpınar köyünde 2 katlı bir ahşap evi alevler sardı. Kısa sürede ateş topuna dönen eve köylüler ve olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Samanlık yangının bacadan kaynaklandığı, ahşap evdeki yangının ise elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, her iki yangının kesin sebebi ise araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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