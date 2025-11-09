Bartın Irmağında Cansız Beden Bulundu

Bartın ırmağında öğle saatlerinde ceset bulundu.

Bartın'da Çaydüzü Mahallesi Balamba Caddesi içerisinden ırmak kenarına geçen vatandaşlar suda hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Irmağın içerisinde hareketsiz bir insan bedeniyle karşılaşan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, ırmaktaki ceset ile karşılaştı. Ekiplerin müdahalesinin ardından sudan çıkarılan cansız bedenin kimliğini belirlemek üzere çalışmalar başlatıldı. Ceset kimlik tespiti için Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - BARTIN