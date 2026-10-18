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Bartın Irmağı Çağlayan'da taşarak park önündeki yolu ve kaldırımı su altında bıraktı

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Bartın Irmağı Çağlayan'da taşarak park önündeki yolu ve kaldırımı su altında bıraktı
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Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle Bartın Irmağı Çağlayan mevkiinde taştı. Çağlayan Parkı önündeki yol, kaldırım, ağaç ve tabelalar su altında kalırken metrekareye 50 kilogram yağmur düştüğü öğrenildi.

Bartın'da etkili olan sağanak yağış, Bartın Irmağı'ndaki su seviyesini yükseltti. Irmak taştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından turuncu kod uyarısı verilen illerden Bartın'da sağanak yağış nedeniyle Bartın Irmağı Çağlayan mevkiinde taştı. Çağlayan parkı önündeki yol, kaldırım, ağaç ve tabelalar su altında kaldı. Bartın'da sel, su baskınları ve çatı uçmalarına karşı uyarı yapılırken, metrekareye 50 kilogram yağmur düştüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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