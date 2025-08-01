Bartın İnkumu Sahili'nde Denize Girmek Yasaklandı

Bartın İnkumu Sahili'nde Denize Girmek Yasaklandı
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İnkumu sahilinde şiddetli dalga ve dip akıntısı nedeniyle denize girme yasağı ilan edildi. Cankurtaranlar, vatandaşları uyararak boğulma riskini önlemeye çalışıyor.

Bartın İnkumu sahilinde şiddetli dalga ve dip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı.

İnkumu'nda dalgalar ve çeken dip akıntı sebebiyle yaşabilecek boğulmaları önlenlemek için denize girmek yasaklandı. Kırmızı bayrak çekilen plajda denize giren vatandaşlar, plajda görev yapan cankurtaranlar tarafından ikaz ediliyor. Denize girme yasağının, dalga ve dip akıntısı tehlikesinin bitmesinin ardından sona ermesi bekleniyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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