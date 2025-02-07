Bartın'da Yoldan Çıkan Otomobil Devrildi, Sürücü Kayboldu

Bartın'da yoldan çıkan bir otomobil devrildi. Kazadan yara almayan kadın sürücü olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan terminal istikametine seyir halinde olan 74 AAF 665 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi. Yan yatan araçtan yara almadan kurtulan ve kadın olduğu öğrenilen sürücüsü kazadan hemen sonra olay yerine gelen bir araca binerek kayıplara karıştı. Kazanın ardından tolda tek şeritten ulaşım sağlanırken, aracın çekici yardımı ile kaldırılarak otoparka gönderilmesinin ardından yolda yeniden trafik normale döndü.

Sürücünün hastaneye kaldırıldığı ihtimalini de değerlendiren ekipler, yaptığı kamera incelemelerinde ise kazanın hemen ardından araçtan çıkan kadın sürücünün kaza yerine gelen bir başka araca binerek, bölgeden ayrıldığını tespit etti.

Ekipler, maddi hasarlı olarak kayıtlara geçen kazayı yapan sürücüye ulaşmak için çalışma başlattı. - BARTIN