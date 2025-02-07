Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz

Nevzat Bahtiyar'ın cezasına bakanlıktan itiraz
Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor

Devlet Bahçeli'den ameliyat sonrası ilk mesaj
Milletvekillerine trafikte 'ömür boyu' ceza muafiyeti

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
İsrail basını yazdı: Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı, Atina alarma geçti

Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı! Komşunun uykuları kaçtı

Bartın'da Yoldan Çıkan Otomobil Devrildi, Sürücü Kayboldu

Bartın'da Yoldan Çıkan Otomobil Devrildi, Sürücü Kayboldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da bir otomobil yoldan çıkarak devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Bartın'da yoldan çıkan bir otomobil devrildi. Kazadan yara almayan kadın sürücü olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan terminal istikametine seyir halinde olan 74 AAF 665 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi. Yan yatan araçtan yara almadan kurtulan ve kadın olduğu öğrenilen sürücüsü kazadan hemen sonra olay yerine gelen bir araca binerek kayıplara karıştı. Kazanın ardından tolda tek şeritten ulaşım sağlanırken, aracın çekici yardımı ile kaldırılarak otoparka gönderilmesinin ardından yolda yeniden trafik normale döndü.

Sürücünün hastaneye kaldırıldığı ihtimalini de değerlendiren ekipler, yaptığı kamera incelemelerinde ise kazanın hemen ardından araçtan çıkan kadın sürücünün kaza yerine gelen bir başka araca binerek, bölgeden ayrıldığını tespit etti.

Ekipler, maddi hasarlı olarak kayıtlara geçen kazayı yapan sürücüye ulaşmak için çalışma başlattı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı
img

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
img

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıdada hile yapmayan 19 il belli oldu

Örnek teşkil ediyorlar! İşte gıdada hile yapılmayan 19 il
ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği 'Bombaların Anası'nı sonunda teslim ediyor

Trump, İsrail'in 25 yıldır ısrarla istediği bombayı teslim ediyor
Mersin'de 'Kazma, kürek var' denilen konteynerden 357 milyonluk araç çıktı

"Kazma, kürek var" dedikleri konteynerden Ferrari çıktı
Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı

Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.