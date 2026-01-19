Haberler

Bartın'da kamu çalışanlarına kar tatili

Güncelleme:
Bartın Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kamu çalışanlarına bir günlük idari izin verildiğini açıkladı. Engelli, malul ve hamile personel için bu tedbir alındı.

Bartın'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kamu çalışanlarına bir günlük idari izin verildi.

Bartın Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 19.01.2026 Pazartesi günü; kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, malul ve hamile personelin 1 gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birimlerce değerlendirilecektir" denildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
