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Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
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Bartın'da narkotik polisleri, bir araç ve 4 ikamette yaptığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve kimyasal ele geçirdi. 4 kişi uyuşturucu imalatı ve ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Bartın'da narkotik polisleri, bir araç ve 4 ayrı ikamette yaptığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Bartın Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı saha çalışmalarında şüphe üzerine 14 plakalı bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 5 kişinin, üzerinde, eşyalarında ve araçta yapılan aramada, 2 parça halinde toplamda 105 gram bonzai olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı olan 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Narkotik polisler, 5 ayrı ikamete yaptığı eş zamanlı baskınlarda ise 1 kova içerisinde ise bonzai maddesi bulunan ve türü bilinmeyen sıvı, 1 şişe içerisinde uyuşturucu üretiminde kullanılan aseton, 0,87 gram bonzai uyuşturucu maddesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 21 bin 145 TL ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile yakalanan 8 kişiden 4'üne uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılarak, serbest bırakılırken, 4'ü hakkında ise uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçlarından gözaltı kararı uygulandı.

Polis merkezindeki gerekli iş ve işlemlerinin ardından sağlık raporu için hastaneye götürülen gözaltındaki E.V, A.O, O.C, ve V.B. isimli şahısların raporun ardın Bartın Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılığa çıkartılan 4 kişi, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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