Bartın'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Bartın'da gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Arıt Kavşağı'nda bir otomobil, önündeki araca çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Arıt Kavşağı'nda sürücüleri belirlenemeyen 16 J 6770 plakalı otomobil, önünde seyreden 32 YE 076 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın ardından bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. - BARTIN
