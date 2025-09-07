Haberler

Bartın'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bartın'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Güncelleme:
Bartın'da gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Arıt Kavşağı'nda bir otomobil, önündeki araca çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Arıt Kavşağı'nda sürücüleri belirlenemeyen 16 J 6770 plakalı otomobil, önünde seyreden 32 YE 076 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. - BARTIN

