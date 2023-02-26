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Bartın'da trafik kazaları kameralara yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Bartın'da trafik kazaları kameralara yansıdı

Bartın'da trafik kazaları Karayolu Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Bartın'da trafik kazaları Karayolu Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından paylaşılan Karayolu Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına Bartın'da yaşanan trafik kazaları yansıdı. 9 Ocak günü Gölbucağı Kavşağı'nda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce direğe, ardından da reklam panolarına çarparak durabildi. Yapılan kontrollerde sürücünün yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu belirlendi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yine bir başka kazada sağ şeritteki sürücü, beton mikserinin sürüklemesiyle kavşağa girdi. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, o anlar kameralara yansıdı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü Bartın 3. Sayfa Haberler

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