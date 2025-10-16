Haberler

Bartın'da Sürücü Yaralı Tilkiye Sahip Çıktı

Bartın'da Sürücü Yaralı Tilkiye Sahip Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da otomobiliyle seyir halindeyken aniden yola atlayan bir tilkiye çarpan sürücü, yaralı hayvanın başından ayrılmayarak doğa koruma ekiplerini çağırdı. Gelen ekipler, tilkiyi tedavi edilmek üzere aldı.

Bartın'da otomobiliyle seyir halindeki sürücü, aniden yola atlayan tilkiye çarptı. Sürücü ve arkadaşı, telefonla ulaştıkları doğa koruma ekipleri gelene kadar yaralı tilkinin başından ayrılmadı.

Bartın'ın Ulus ilçesi istikametine otomobili ile seyir eden Baran Uğur, Muratbey Köyü mevkisinde aniden önüne atlayan tilkiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan tilki, sürünerek ormanlık alana kaçarken, sürücü Baran Uğur ve yanındaki arkadaşı Ayberk Güngördü, kazanın ardından 112 ihbar hattını arayarak, çarptıkları tilkinin yaralı olduğunu söyledi. Ekiplerden yardım isteyen gençler, ormanlık alandaki bir ağacın altına sinen yaralı hayvanın sağlık durumunu kontrol ederek, Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin gelmesini bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplere yaralı hayvanın da yerini gösterdi. Gelen ekipler ise hayvanı kısa sürede yakalayarak kafese aldı. Ekipler, kazayı yapan gençlere ihbar nedeniyle teşekkür etti. Ekiplere hayvanı sağsalim teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten gençler ise hayvanın yeniden sağlığına kavuşmasını diledi. Gençlerle vedalaşan ekipler, hayvanın tedavi edilebilmesi amacıyla hızla olay yerinden ayrıldı.

Öte yandan tilkiye çarpan araçta ise küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Donald Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Onları öldürürüz

Trump'ın Hamas'a son tehdidi Netanyahu'yu yüreklendirecek
Bursa'da su getirmek için Çınarcık Barajı'ndan boru döşeniyor

Susuzluktan kırılan şehrimizde alınan son önlem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Bahçeli de kullanmıştı! Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum

Bahçeli'nin de kullandığı ifadeye tepkili: O kelimeden nefret ediyorum
Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor

Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Günlerdir kayıp olan iki gençten korkunç şekilde bulundu

Günlerdir kayıp olan iki gençten korkunç şekilde bulundu
Cüneyt Çakır ve Tolga Zengin, UEFA MIP'e katıldı

Herkes merak ediyordu! Cüneyt Çakır bakın nerede ortaya çıktı
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Yunus Akgün'e dev talip

Yunus Akgün'e dev talip
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba

Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.