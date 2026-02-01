Bartın'da siste yoldan çıkan araç takla attı: 4 yaralı

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde sis nedeniyle yoldan çıkan araç takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kumluca beldesi Ceyüpler köyünde seyir halinde bulunan Erdal E. idaresindeki araç, yoğun sis nedeniyle yoldan çıkarak takla atıp yol kenarındaki ormanlık alana düştü. Feci kazada araçtan savrulan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada büyük hasar gören araç ise vinç yardımıyla düştüğü ormanlık alandan çıkarıldı. - BARTIN