Bartın'da siste yoldan çıkan araç takla attı: 4 yaralı
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde yoğun sis nedeniyle yoldan çıkan bir araç takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kumluca beldesi Ceyüpler köyünde seyir halinde bulunan Erdal E. idaresindeki araç, yoğun sis nedeniyle yoldan çıkarak takla atıp yol kenarındaki ormanlık alana düştü. Feci kazada araçtan savrulan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada büyük hasar gören araç ise vinç yardımıyla düştüğü ormanlık alandan çıkarıldı. - BARTIN

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

